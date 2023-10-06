Трамп поддержал кандидатуру Джима Джордана на пост спикера палаты представителей

Фото: depositphotos/actionsports

Экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета палаты представителей конгресса Америки Джима Джордана на пост спикера в нижней палате. Об этом политик проинформировал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Он силен в вопросах преступности, (охраны) границ, наших ветеранов. Джим будет великим спикером палаты представителей", – заявил Трамп.

Джордан выдвигается в качестве спикера на пост ранее смещенного Кевина Маккарти. Он лишился должности после голосования, которое стало первым в истории Штатов случаем отстранения спикера.

Подобное произошло на фоне обвинений в адрес Маккарти, который якобы пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства, а также согласовал с президентом США Джо Байденом негласную сделку о финансировании Киева.

Джордан же после избрания на пост планирует выступить против помощи Украине. Он считает, что США должны решать собственные проблемы, в частности, с ситуацией на границе и преступностью на улицах.



Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без помощи для Украины