На Украине началась паника после отставки Маккарти – СМИ

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Официальные лица Украины в частных беседах выражают беспокойство из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти, заявила журналистка Вероника Мелкозерова. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Politico.

По ее мнению, после ухода Маккарти будущая помощь США Киеву оказалась в "подвешенном состоянии".

В связи с этим, отметила она, в приватных беседах с представителями киевской власти чувствуется замешательство и страх.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что без финансовой поддержки от США Украина начнет испытывать серьезные проблемы на поле боя уже через несколько недель.

На телеканале уточняют, что выборы нового спикера палаты представителей конгресса США после того, как от должности был отстранен Кевин Маккарти, пройдут лишь на следующей неделе. Из-за этого шансы Украины на получение нового пакета помощи в ближайшее время "весьма небольшие".

Представители американской администрации предупредили законодателей, что в вопросе предоставления помощи Киеву "время имеет ключевое значение".

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