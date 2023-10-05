Кандидат в спикеры Палаты представителей Джордан выступил против помощи Украине

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Кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан заявил, что если его изберут, то он выступит против помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

"Я против этого", – заявил он в ответ на вопрос о новой помощи Киеву.

По словам Джордана, ключевыми проблемами для американцев являются ситуация на границе страны и преступность на улицах, а не Украина.

Республиканец Кевин Маккарти ранее был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США в ходе исторического голосования, которое стало первым в истории Штатов случаем отстранения спикера. Маккарти обвинили в том, что тот пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства, и якобы согласовал с президентом США Джо Байденом негласную сделку о финансировании Киева.

Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без помощи для Украины