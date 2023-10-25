США продлили лицензию для финопераций с подсанкционными банками РФ в энергетике

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США продлили до 1 мая 2024 года срок действия генеральной лицензии, разрешающей проводить финансовые операции с подпавшими под санкции российскими банками в сфере энергетики, сообщает американский Минфин.

Предыдущий срок истекал 1 ноября. В частности, все связанные с энергоносителями сделки разрешены с ЦБ РФ, Внешэкономбанком, банком "Открытие", Совкомбанком, Сбербанком, Росбанком, ВТБ, Альфа-Банком, а также банками "Зенит" и "Санкт-Петербург", где им принадлежит доля в 50% и выше.

Речь идет о транзакциях, которые ранее были запрещены указом президента США, на основании которого против российских юрлиц были введены санкции.

Ранее кабмин РФ утвердил перечень из 25 государств, в которых граждане смогут проходить идентификацию для финансовых операций в России.

В список включили страны СНГ, а также Турцию, Египет, Индию, Китай, Алжир, Катар, Бахрейн, Бразилию, Индонезию, Кувейт, ОАЭ, Малайзию, Монголию, Оман, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Пакистан и Таиланд.

Документ нужен для выполнения норм федерального закона от июля 2023 года, который упростил иностранцам доступ к финансовым услугам на территории РФ.

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