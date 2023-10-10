ЦБ РФ предложил дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю

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Центробанк (ЦБ) РФ намерен предоставить доступ зарубежным финансовым учреждениям к цифровому рублю с 2025 года для обхода системы SWIFT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект Банка России.

В настоящее время регулятор подготавливает нормативную базу для подключения иностранных банков к цифровому рублю.

Как следует из проекта ЦБ, с 2025 года будет организован специальный счет, где будут находиться цифровые рубли зарубежных финансовых учреждений. Операции по нему будут осуществляться исходя из пункта "О платформе цифрового рубля".

По данным собеседника издания, по закону о цифровом рубле зарубежные финансовые учреждения могут присутствовать на платформе и открывать счета в этой валюте, однако на данный момент этому противоречит нынешняя версия документа.

В Банке России отметили, что в ходе построения платформы цифрового рубля изучалась возможность трансграничного взаимодействия, поэтому она зафиксирована в законе. Сейчас же ее нужно будет прописать в соответствующих подзаконных актах, подчеркнули в ЦБ.

Ранее Центробанк России начал прорабатывать возможность расчетов с дружественными странами в цифровом рубле. В Госдуме отмечали, что для проведения таких расчетов нужна серьезная политическая воля руководства и регуляторов дружественных стран. При этом замминистра финансов России Алексей Моисеев высказывал мнение, что национальная цифровая валюта не предназначена для внешнеторговых расчетов.

Тестирование операций с цифровым рублем началось 15 августа. В первую группу, успешно протестировавшую новую форму валюты, вошли ВТБ, ГПБ, Киви банк, МТС-банк, Совкомбанк, Росбанк и другие финансовые организации. По оценкам ЦБ РФ, массовое внедрение цифровой валюты может начаться с 2025 года.

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