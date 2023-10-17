Кабмин утвердил страны, где можно проходить идентификацию для финопераций в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин РФ утвердил перечень из 25 государств, в которых граждане смогут проходить идентификацию для финансовых операций в России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

Так, в список включили страны СНГ, а также Турцию, Египет, Индию, Китай, Алжир, Катар, Бахрейн, Бразилию, Индонезию, Кувейт, ОАЭ, Малайзию, Монголию, Оман, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Пакистан и Таиланд.

Документ нужен для выполнения норм федерального закона от июля 2023 года, который упростил иностранцам доступ к финансовым услугам на территории РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что странам СНГ необходимо создать устойчивую и независимую от внешнего влияния финансовую инфраструктуру. По его словам, это стало бы важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков. Кроме того, необходимо расширить использование национальных валют во взаимных расчетах, добавил президент РФ.

Российский лидер также подчеркнул, что РФ готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции. Он уточнил, что в этом году будет собрано около 134–135 миллионов тонн зерна.



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