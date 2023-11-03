В США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

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США направят очередной пакет военной помощи Украине, который включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Кроме того, Пентагон объявил о выделении Штатами 300 миллионов долларов на закупку нового оружия для Украины в рамках нового пакета. Так, Киев получит дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4.

Также на Украину отправят более 3 миллионов патронов и гранат, противопехотные мины, инженерные боеприпасы, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, 12 грузовиков и утепленное обмундирование. Помимо этого, будут закуплены боеприпасы с лазерным наведением для противодействия беспилотниками.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос администрации страны о помощи Украине потребует отдельного обсуждения законодателей. Он объяснял, что отдельное рассмотрение этих вопросов даст возможность провести углубленные дебаты и дискуссию.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств в помощь Израилю, если в конгрессе США его согласуют без упоминания Украины. По мнению Белого дома, провал в поддержке Киева станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру".

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