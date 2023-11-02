В США заявили, что запрос о помощи Украине требует отдельного обсуждения

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос администрации страны о помощи Украине потребует отдельного обсуждения законодателей. Об этом сообщает Fox News Business.

"Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно", – рассказал он.

При этом Джонсон подчеркнул, что конгресс рассмотрит эти запросы на финансирование отдельно от других, чтобы иметь возможность провести углубленные дебаты и дискуссию. По его словам, среди палаты представителей пока нет консенсуса по Украине.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств в помощь Израилю, если в конгрессе США его согласуют без упоминания Украины. По мнению Белого дома, провал в поддержке Киева станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру".

Американский президент выступает за то, чтобы конгресс согласовал бюджет на помощь одновременно Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов, из которых 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на конфликт на Украине.



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