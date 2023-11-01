Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины – Белый дом

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Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю в случае, если в конгрессе США его согласуют в нынешнем виде, без упоминания Украины. Об этом со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что данный законопроект не предполагает выделения Киеву какой-либо помощи, а "провал в поддержке Украины" станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности Вашингтона".

Заявление Белого дома подчеркивает, что республиканцы, которые представили данный законопроект, "политизируют поддержку со стороны США и демонстрируют расхождения в подходе к союзникам".

"Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности", – указано в документе.

Ранее в палату представителей конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Эта сумма соответствует объему средств, который ранее американский лидер Джо Байден предлагал, запрашивая у конгресса общий пакет, включавший в себя траты и на Израиль, и на Украину, и на Тайвань.

Политолог Федор Войтоловский отметил, что Байден действует хитро, объединяя помощь Украине и Израилю с целью повышения шансов ее одобрения со стороны конгресса.

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