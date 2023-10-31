США объяснили нехватку снарядов у ВСУ необходимостью их поставок Израилю – офис Зеленского

Фото: ТАСС/EPA/POOL/OLIVIER MATTHYS

Делегация палаты представителей конгресса США во время визита в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским первоочередные оборонные нужды ВСУ и заявила, что в Вашингтоне осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи обсуждалась поддержка Украины со стороны США, Зеленский проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и потребностях ВСУ.

Один из представителей делегации Майкл Куигли заявил, что иногда "случаются очень неприятные ситуации" в контексте выделения помощи Киеву.

"Война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт. Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны", – сказал он.

Куигли также намекнул, что Украине пора становится более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

Ранее сообщалось, что украинский президент остался недоволен итогами сентябрьского визита в США из-за потери интереса к Украине. По словам источника из окружения украинского президента, Зеленский разозлился и чувствует себя преданным западными союзниками.

До этого немецкая газета Bild писала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.





Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ