В конгресс США внесли законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня

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В палату представителей конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели", – указано в документе.

Сумма в 14,3 миллиарда долларов, которые предлагается выделить в помощь Израилю соответствует объему средств, который ранее президент США Джо Байден предлагал, запрашивая у конгресса общий пакет, включавший в себя траты и на Израиль, и на Украину, и на Тайвань.

Однако данный законопроект, подготовленный республиканской партией, не предусматривает выделения средств на поддержку кого-либо, кроме Израиля.

Ранее Байден попросил конгресс согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов. В частности, 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы.

Политолог Федор Войтоловский отметил, что Байден действует хитро, объединяя помощь Украине и Израилю с целью повышения шансов ее одобрения со стороны конгресса.



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