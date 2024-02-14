Наемники из Колумбии сбежали с поля боя на Украине из-за российских дронов – СМИ

Фото: 123RF/bialasiewicz

Наемники из Колумбии, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, были вынуждены бежать с поля боя на Украине из-за российских беспилотников. Об этом пишет RT со ссылкой на 32-летнего боевика с позывным Чечо.

"Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни", – заявил он.

Боевик добавил, что его группа попала под массированную атаку российских БПЛА. По его словам, от дронов было "некуда спрятаться".

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что взятый в плен наемник из Польши сообщил о своем намерении участвовать в боевых действиях на Украине на стороне ВС РФ. Глава региона отметил, что прибывшие на Украину из стран НАТО военные все чаще заявляют о том, что правда на стороне России.

До этого стало известно, что ВС РФ ликвидировали свыше 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная в России террористическая организация) в Харькове. Вместе с тем в городе Балаклея российские войска нейтрализовали более ста бойцов ВСУ.

Российский танк Т-80БВМ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении



