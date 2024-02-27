Шойгу заявил, что ВСУ выбиты из населенного пункта Северное

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

ВСУ за неделю были выбиты из таких населенных пунктов в ДНР, как Северное, Победа и Ласточкино. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, на других направлениях ВС РФ непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя украинской стороне восстанавливать боеспособность.

Ранее Шойгу заявил, что Украина потеряла свыше 444 тысяч военных за все время СВО. По его словам, ВСУ каждый день теряют более 800 военных, а также 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. При этом он не смог назвать потери пропавшими без вести и ранеными.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения