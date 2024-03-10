10 марта, 15:17Политика
Свыше 300 беспилотников ВСУ уничтожено за неделю в Херсонской области
Фото: 123RF/sandsua
ВСУ потеряли более 300 дронов в Херсонской области за неделю. Об этом свидетельствуют данные, представленные главой региона Владимиром Сальдо в телеграм-канале.
"Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за неделю составили: беспилотники (сбито и подавлено) – 317", – уточняется в его публикации.
Кроме того, Сальдо рассказал, как российские войска успешно ведут контрбатарейную борьбу, устраняют диверсантов и уничтожают пункты управления БПЛА. Также авиация РФ наносила удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ, добавил он.
Ранее губернатор сообщил, что мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ города Голая Пристань Херсонской области.
По словам Сальдо, пострадавшим оказался мужчина 1974 года рождения. Его доставили в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.
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