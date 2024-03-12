ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, где находились высокопоставленные офицеры

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), где в тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры. Об этом в беседе с РИА Новости заявил советник главы республики Ян Гагин.

Военный объект находился в Красногоровке, где продолжаются серьезные бои, сказал Гагин. По его словам, цель была уничтожена в ходе отработки ряда укрепрайонов противника.

Ранее ВС РФ на донецком направлении смогли освободить населенный пункт Победа. Это произошло 22 февраля. В тот же день российские войска нанесли поражение по скоплению ВСУ в районе Новомихайловки и Красногоровки.

Позднее российская армия освободила населенный пункт Невельское, расположенный на этом же направлении. Также ВС РФ смогли занять здесь более выгодные рубежи и позиции.

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