ВС РФ совместно с ФСБ пресекли попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта пресекла попытку попадания группы диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В украинскую группировку входили наемники и боевики сил специальных операций (ССО), уточнили в ведомстве. По данным МО, диверсанты попытались попасть в регион через село Козинка. Боевики перемещались на двух вертолетах Ми-8, около 16:30 по московскому времени они высадились в количестве до 30 человек на территории, расположенной на удалении в один километр от российской границы, добавили в министерстве.

После высадки, продолжили в Минобороны, группа выдвинулась в направлении села Козинка, где зашла в несколько домов на его окраине. При попытке продвижения вглубь села их обнаружили подразделения ВС РФ и ФСБ.

"Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после потерь бойцы ВСУ начали отступать на украинскую территорию. Диверсанты хотели закрепиться в одном из домов на улице Республиканской, которая примыкает к госгранице. Там их заблокировали подразделения российских войск.

Оставшиеся военные украинской армии, которые отступили на Украину, попали на минное поле, где были ликвидированы, уточнили в МО. Параллельно огнем РСЗО "Торнадо" была нейтрализована группа ВСУ, которая двигалась для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности потери Вооруженных сил Украины составили свыше 50 человек. Контроль над населенным пунктом был восстановлен, российские силы осуществили зачистку района блокирования ДРГ.

"В целом за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных Сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены", – заявили в МО.

Общие потери украинской армии, уточнили в министерстве, составили свыше 1,5 тысячи бойцов, из которых около 500 – безвозвратные. Кроме того, российские силы ликвидировали 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Накануне стало известно, что подразделения Росгвардии также принимали участие в отражении нападения украинских диверсантов у поселка Теткино Курской области. В службе сообщили, что бойцы вели бой совместно с военнослужащими Вооруженных сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России. Попытку прорыва ВСУ 14 марта подтвердил и губернатор региона Роман Старовойт.