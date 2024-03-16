Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе – Гладков

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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей города не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет или кладовая).

Также Гладков призвал тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее глава региона рассказал, что бойцы территориальной самообороны сбили беспилотник самолетного типа в районе Масловой Пристани в Белгородской области.

До этого стало известно, что российские военные отразили атаки и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в поселков Сподарюшино и Козинка Белгородской области.