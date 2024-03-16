Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ на Херсонскую область

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Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотников Каховку в Херсонской области. В результате прилетов погибла одна женщина, еще четыре человека пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. На местах работают оперативные службы.

"Украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма. Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования – каховчане продолжают голосовать", – написал Сальдо.

Ранее система ПВО сбила восемь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью. Попытку атаковать объекты в регионе пресекли около 08:00. По информации Минобороны РФ, снаряды были выпущены со стороны Украины.

До этого на пересечении границы с Белгородской областью ликвидировали украинский БПЛА типа "Стриж". В результате случившегося обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работали оперативные службы.



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