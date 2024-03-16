Система ПВО сбила восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаковать объекты в регионе пресекли около 08:00. По информации ведомства, снаряды были выпущены со стороны Украины.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – говорится в сообщении.

Ранее на пересечении границы с Белгородской областью ликвидировали украинский БПЛА типа "Стриж". В результате случившегося обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работали оперативные службы.

