Журналист Зарубин рассказал, что разведка знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться в РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская разведка знала о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ границы РФ в Курской и Белгородской областях за две недели. Об этом журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил в телеграм-канале.

"Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва", – сообщил он.

По словам Зарубина, верховный главнокомандующий России Владимир Путин, получив данную информацию, отдал поручение отвести срочников от границы России на второй и третий эшелоны и поставить вместо них контрактников, добровольцев и бойцов спецподразделений.

Украинские силы, пытаясь прорвать границу, оказались заблокированы с трех сторон и попали в огневой мешок. Для пресечения путей отхода ВСУ, российские военные произвели дистанционное минирование.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта пресекла попытку попадания группы диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области. Общие потери украинской армии, уточнили в оборонном ведомстве, составили свыше 1,5 тысячи бойцов, из которых около 500 – безвозвратные. Кроме того, российские силы ликвидировали 18 танков и 23 боевые бронированные машины.



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