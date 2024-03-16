Ракетная опасность объявлялась на территории Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – указано в сообщении.

Менее чем через полчаса губернатор сообщил об отмене ракетной опасности.

Вечером 15 марта опасность атаки БПЛА также объявлялась в Курской области. Старовойт впоследствии сообщил, что в небе над Курской областью за час были сбиты три украинских беспилотника.

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