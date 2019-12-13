В ближайший час пожар на Варшавском шоссе будет ликвидирован – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подтвердил информацию о пострадавшем при пожаре на складе тканей на Варшавском шоссе.

"Пожар в районе Варшавки локализован. В ближайший час будет в основном ликвидирован. Один пожарный получил травму. Других пострадавших, по предварительным данным, нет", – написал мэр в Twitter.

Ранее огонь охватил семь тысяч квадратных метров. Пожар произошел на складе тканей на Варшавском шоссе, доме 129, корпусе 2. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

В горящем складе обрушилась кровля, в здании рухнули перекрытия и стена. Конструкции обрушились на площади 300 квадратных метров. Внутри взрывались газовые баллоны.

На месте ЧП работают 42 единицы техники, более 120 человек личного состава, два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ). Ка-32а оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до пяти тонн воды.

По данным экстренных служб, подразделения работают с соблюдением техники безопасности. На месте работает передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.

Движение транспорта перекрыли по улице Подольских Курсантов, где горит склад тканей. Проехать нельзя по обеим сторонам на участке улицы от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.

Также затруднено движение по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.