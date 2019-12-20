Подземная парковка в доме загорелась на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Возгорание произошло на подземной парковке в жилом доме на юге Москвы.

Как сообщили ТАСС в столичном МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Принятыми мерами он ликвидирован. Из зоны горения вынесли пять газовых баллонов.

Инцидент произошел в микрорайоне Северное Чертаново, корпус 402 под 14-этажным жилым домом. В помещении также находится автосервис. Информация о пострадавших не поступала.

В подмосковном Егорьевске ранее взорвалась машина такси. Renault Logan был переоборудован для работы на газу, а внутри у него находился баллон с топливом.