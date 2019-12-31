Четырех человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четырех человек спасли пожарные при возгорании в квартире в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: Гольяновская улица, дом 1Б. Пожар на площади пяти квадратных метров произошел на седьмом этаже 12-этажного дома.

В ходе ликвидации возгорания пожарные спасли двух взрослых и двух детей с горевшего и ниже расположенного этажей. Они были переданы врачам.

Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в столичном районе Бирюлево Западное. Пожар вспыхнул в металлическом здании по адресу: улица Подольских Курсантов, дом 28. Информации о пострадавших не поступало.

