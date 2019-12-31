Один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы

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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Даниловском районе на юге столицы во вторник, 31 декабря. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Медики не смогли спасти пострадавшего в результате пожара, он умер", – сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже по адресу: улица Дубининская, дом 65, корпус 2. Пожарные спасли восемь человек, в том числе двое детей

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасатели вывели из соседних квартир восемь человек, включая двух детей. Принятыми мерами пожар ликвидировали.

Ранее четырех человек спасли при возгорании в квартире в центре столицы. Пожар на площади пяти квадратных метров произошел на седьмом этаже в доме на Гольяновской улице.