Людей эвакуировали из жилого дома в Москве из-за пожара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Людей эвакуировали из квартиры в центре Москвы из-за пожара, сообщил ТАСС.

Возгорание произошло в одной из квартир на 8-м этаже в жилом доме на Дубининской улице, доме 65. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС во вторник, спасены восемь человек, в том числе двое детей. Один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее четырех человек спасли пожарные при возгорании в квартире в центре столицы. Возгорание произошло в квартире по адресу: Гольяновская улица, дом 1Б.

Пожар на площади пяти квадратных метров произошел на седьмом этаже 12-этажного дома.