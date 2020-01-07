Количество погибших при пожаре в бытовках в Подмосковье выросло до шести

Фото: ГУ МЧС МО

Тела шести человек обнаружены после пожара в бытовках в деревне Нестерово в Раменском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

"В 10:27 были обнаружены тела еще двух погибших", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области погибли четыре человека. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров.

До этого сообщалось, что при пожаре в Ярославской области в частном доме погибли трое детей 2009, 2012 и 2015 годов рождения. Инцидент случился в населенном пункте Кучеры Борисоглебского района.

