Четыре человека погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека погибли при пожаре в строительных бытовках на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, все погибшие выходцы из Средней Азии. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Ярославской области в частном доме погибли трое детей 2009, 2012 и 2015 годов рождения. Инцидент случился в населенном пункте Кучеры Борисоглебского района.