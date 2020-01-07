Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Ярославлем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Ярославской области пожар в частном доме унес жизни троих детей.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

Инцидент случился в населенном пункте Кучеры Борисоглебского района. Там загорелось одноэтажное деревянное жилое здание.

В результате происшествия погибли трое детей 2009, 2012 и 2015 годов рождения. Также известно о двух пострадавших, которых госпитализировали в Борисоглебскую центральную районную больницу.

Сообщается, что в 15 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила порядка 25 квадратных метров.

Ранее человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы. На Большом Симоновском переулке произошло загорание постельных принадлежностей в одной из комнат в трехкомнатной квартире многоэтажки.