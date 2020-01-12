Ребенок погиб при пожаре в бане в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС МО

В подмосковном Клину загорелась баня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент случился в деревне Аксеново в воскресенье вечером. В результате возгорания банной постройки погиб ребенок 2005 года рождения, еще один пострадал.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 8 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Коптеве. Хозяин квартиры, где началось возгорание, сам выбрался из очага пожара. Ему потребовалась медицинская помощь.