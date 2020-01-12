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Происшествия

16:34

Людей эвакуируют из дома на севере Москвы из-за пожара

происшествия город пожар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На севере столицы жильцов дома эвакуируют из-за пожара в одной из квартир. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что инцидент произошел на улице Большая Академическая, дом 18Б.

"Произошло загорание квартиры на первом этаже, наблюдается открытое горение. В целях безопасности людей эвакуируют из дома", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно о том, что открытое горение на складе с металлом в Подмосковье было ликвидировано. Пожар произошел в промзоне в поселке Скоропусковский в Сергиевом Посаде. Площадь возгорания в складе-ангаре с металлом составляла 1 тысячу квадратных метров.

Крупный пожар произошел в Сергиевом Посаде

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