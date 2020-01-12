Открытое горение на складе с металлом в Подмосковье ликвидировано

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с металлом в Сергиевом Посаде Московской области, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

"Строение – ангар, отдельно стоящий, металлический, одноэтажный размерами в плане 50 на 20 метров. Внутри хранение металла, предположительно, алюминия. В 6:50 – локализация, 9:45 – ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в промзоне в поселке Скоропусковский в Сергиевом Посаде. Площадь возгорания в складе-ангаре с металлом составляла 1 тысячу квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.