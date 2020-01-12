Склад с металлом загорелся в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС МО

Пожар площадью 1 тысяча квадратных метров произошел в Подмосковье. По данным МЧС региона, горит склад-ангар для хранения металла в промзоне в поселке Скоропусковский в Сергиевом Посаде.

По данным представителя ведомства, информация о возгорании поступила в 06:15. В настоящее время пожар локализован.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение склада по всей площади – 1000 квадратных метров", – сказали в пресс-службе. Отмечается, что в тушении принимают участие 25 человек и семь единиц техники

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Для замера воздуха к месту выехали специалисты.