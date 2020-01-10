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Происшествия

17:15

Пожар произошел в бытовке в Парке Горького

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Возгорание в Парке Горького произошло в бытовке летних каруселей. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе парка.

"Возгорание ликвидировано очень быстро. Оно произошло в бытовке летних каруселей. Сам аттракцион закрыт на зиму, он не работает, жертв нет, причины возгорания выясняются", – отметил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что на Крымском Валу произошел пожар на площади десяти квадратных метров в подсобном помещении.

Накануне сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте. Возгорание произошло на предприятии, расположенном на улице Заводской. В результате пожара пострадал один человек.

До этого также сообщалось о крупном возгорании в торговом центре Новосибирской области. Инцидент произошел в городе Искитиме. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП уже через две минуты. Под развалинами ТЦ впоследствии нашли погибшего.

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