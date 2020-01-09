Погибший найден под завалами сгоревшего торгового комплекса под Новосибирском

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Погибший найден при разборе завалов сгоревшего торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области. Об этом информирует сайт управления регионального СК.

"По данным следствия, 8 января 2020 года после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе Центральный в городе Искитиме в Новосибирской области, было обнаружено тело мужчины. На место происшествия в короткие сроки прибыли следователи-криминалисты регионального следственного управления", – подтвердили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по факту гибели мужчины было открыто уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека". В настоящее время следователи устанавливают причину пожара. Кроме того, были дополнительно назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Сообщения о пожаре в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим начали поступать в 6:44 по московскому времени. Огонь охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.

Из здания до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировалось 30 человек. За помощью к медикам обратились 7 пострадавших. Госпитализация никому из них не понадобилась.

Всего для тушения возгорания было привлечено 113 человек.