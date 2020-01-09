На НПЗ в Ухте возник пожар

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Карточный Домик: Россия"

Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло на предприятии, расположенном на улице Заводской. Огонь начал распространяться по помещениям после двух последовательных хлопков. Из расположенного поблизости торгового центра оперативно эвакуировали людей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на заводе горит установка по переработке дизельного топлива. В результате пожара пострадал один человек.

Накануне сообщалось о крупном возгорании в торговом центре Новосибирской области. Инцидент произошел в городе Искитиме. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место возгорания уже через две минуты. Под развалинами ТЦ впоследствии нашли погибшего.

