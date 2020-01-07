СК завел дело после пожара в тепличном комплексе в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС МО

Следственный комитет завел уголовное дело после гибели восьми человек при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по области.

По факту происшествия возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Как сообщил агентству представитель экстренных служб региона, погибшие 8 человек и пострадавший – граждане Вьетнама.

Прокуратура Раменского городского округа организовала проверку после ЧП. После проверки будет дана правовая оценка законности использования земельного участка при осуществлении предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что на территории дачного товарищества в Раменском районе Московской области погибли четыре человека, позднее число погибших увеличилось до шести и затем до восьми.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, пострадавшая в результате пожара сейчас находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за обогревательных приборов. Сейчас специалисты разбирают конструкции. По данным МЧС, пожар произошел около 05:00, его площадь достигла 240 квадратных метров.

