Мужчина устроил стрельбу у дома на Ореховом бульваре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина устроил стрельбу около одного из домов на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел возле дома на Ореховом бульваре. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. Сотрудники при обыске обнаружили у него похожий на пистолет предмет, он отправлен на экспертизу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно о ранении мужчины из огнестрельного оружия в Одинцовском районе. Сообщалось, что в преступлении участвовали несколько человек. Пострадавший получил ранение в живот, позднее он скончался в больнице.

