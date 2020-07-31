Курс евро на Мосбирже поднялся выше 87 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, курс евро увеличился на 0,8%, составив 87,35 рубля. Европейская валюта достигла такой отметки впервые с 1 апреля 2020 года.
Курс доллара вырос на 0,35%, достигнув 73,43 рубля. Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,8% – до 43,58 доллара за баррель.
Накануне курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей. Поднявшись на 40 копеек, он дошел до 86,01 рубля. Такие показатели были выявлены впервые с 2 апреля текущего года.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что рубль может укрепиться по отношению к доллару и стоить "плюс-минус 60" до конца 2020 года. По его словам, национальная валюта РФ в значительной степени зависит от цены на нефть и ее движение сложно спрогнозировать.
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