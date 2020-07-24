Цена золота приблизилась к историческому максимуму

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Цена золота превысила 1,9 тысячи долларов за унцию, сообщает ТАСС.

Этот показатель зафиксирован впервые с сентября 2011 года. Таким образом, цена драгоценного металла приблизилась к историческому максимуму.

В Гильдии ювелиров России считают, что в сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала 2020 года. Эксперты предупреждают, что данная тенденция будет связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках. Однако подорожание произойдет постепенно.

Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин заявил, что цены на золото с января увеличились на 32%. Поясняется, что в магазинах розничные цены выросли не так значительно, так как в них есть ассортимент, закупленный по старым расценкам.