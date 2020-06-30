Ювелиры считают, что украшения могут подорожать на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала 2020 года. С таким прогнозом выступили в Гильдии ювелиров России, сообщает газета "Известия".
Эксперты предупреждают, что данная тенденция будет связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках. Однако подорожание произойдет постепенно.
Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин заявил, что подорожания золотых украшений на 30% можно ожидать к концу следующего квартала. По его словам, цены на драгоценный металл с января по сегодняшний день увеличились на 32%. Поясняется, что в магазинах розничные цены выросли не так значительно, так как в них есть ассортимент, закупленный по старым расценкам.
Единая межведомственная информационная система свидетельствует, что обручальные кольца за год поднялись в цене на 10%.
Главный аналитик группы компаний "Алор" Алексей Антонов подчеркнул, что с октября 2018 года золото подорожало на 50%. В результате ювелирам приходится повышать цены, чтобы сохранить рентабельность своего производства.
Ранее стало известно, что велосипеды подорожали за пять лет в России на треть. В мае 2020 года купить такой вид транспорта можно было в среднем за 12,1 тысячи рублей.
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