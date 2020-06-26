Велосипеды подорожали за пять лет в России на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Средняя стоимость дорожного велосипеда для взрослых в России выросла более чем на 30%, в мае 2015 года его можно было купить за 9,1 тысячи рублей. Об этом говорится в данных Росстата, передает News.ru.
Оказалось, что в мае 2020 года купить такой вид транспорта можно в среднем за 12,1 тысячи рублей. Так, дороже всего приобрести велосипед можно было в Магаданской области, где средний ценник варьировался в районе 28,8 тысячи рублей.
При этом дешевле всего стать владельцем велосипеда могли в Ингушетии (6,1 тысячи рублей). Отмечается, что поездки на велосипеде полезны для здоровья людей. Например, можно избавиться он недоокисленных продуктов обмена, скапливающихся в клетках организма. Как отметил сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев, очищается организм велосипедистов от шлаков благодаря глубокому дыханию, легкие насыщаются кислородом.
По словам врача, при езде на велосипеде работают межреберные мышцы, а также мышцы ягодиц, спины и рук.
Ко всему прочему, организм еще вырабатывает гормоны радости, среди которых эндорфин и серотонин, обращает внимание медицинский специалист. В результате у катания на велосипеде много преимуществ и полезных свойств для организма, отмечает врач.
Ранее эксперт рассказал, как выбрать велосипед для города. Велотренер обратил внимание на ростовку при выборе велосипеда. Он рассказал, что существует три классификации по росту: S, M и L. L, соответственно, самый большой, S – самый маленький размер.
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