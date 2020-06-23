Эксперт рассказал, как выбрать велосипед для города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тренер, эксперт по велоспорту и триатлону Роман Парамонов в беседе с Москвой 24 рассказал, какой велосипед лучше всего подойдет для жителей столицы и как его правильно выбрать. По мнению специалиста, предпочтение стоит отдать маунтинбайкам.

"Для Москвы лучше всего подойдет маунтинбайк. Передняя вилка с амортизатором, сзади – жесткая рама. Шины достаточно объемные. Такой велосипед пригодится не только в перемещении по городу, на нем даже можно поучаствовать в каких-либо гонках. Да, это не шоссейный велосипед, но на нем можно ездить как по шоссе, так и по бездорожью. Везде", – заявил Парамонов.

Велотренер обратил внимание на ростовку при выборе велосипеда. Он рассказал, что существует три классификации по росту: S, M и L. L, соответственно, самый большой, S – самый маленький размер. Парамонов подчеркнул, что если не учитывать этот фактор при покупке, то ни о каком комфорте не может идти и речи.

"Для обычного пользователя, который катается для своего здоровья, важен не материал рамы, а материал оборудования. Оборудование – это звездочки, цепь, переключатели, тормоза и так далее. Чем класс оборудования выше, тем удобнее будет велосипед. По аналогии с автомобилем. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач на Mercedes либо механика на тракторе. Примерно такое сравнение можно применить", – считает Парамонов.

Эксперт отметил, что сейчас у всех достойных моделей рамы сделаны из карбона. Он уверен, что если рама из стали или алюминия, то это признак дешевизны и, соответственно, низкого качества.

"Это скорее дешевые велосипеды с топорным оборудованием, которое быстро выходит из строя, быстро расстраивается и ломается", – заявил велотренер.



Роман Парамонов тренер, эксперт по велоспорту и триатлону Мы идем в супермаркет и как картошку покупаем велосипед, желательно так не делать. Надо к велосипеду присмотреться. Очень важно выбирать осознанно.



По его словам, далеко не факт, что при покупке велосипеда продавец корректно вас проконсультирует. Парамонов не исключил, что, скорее всего, это будет устаревшая рама и оборудование.

"Да, велосипед как будто новый, но прогресс не стоит на месте. Раз в два года выходят новые модификации велосипедов, новое оборудование, которое классом выше и, соответственно, удобнее", – уверен Роман Парамонов.

Ранее заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Евгений Ачкасов рассказал о плюсах велопрогулки и поделился советами, как сделать ее максимально эффективной.

Специалист рассказал, что во время поездки на велосипеде у человека работает 70% мышечной массы, тогда как при ходьбе работает около 50%. К плюсам он отнес также меньшую нагрузку на суставы, чем при беге.

При этом он добавил, что велосипед способен решить некоторые проблемы со здоровьем, но прибегать к лечению с помощью данного вида нужно только после консультации с профессионалом, который составит оптимальную тренировку.

По словам Ачкасова, велосипед способен развить выносливость, силу ног и координацию. Он подчеркнул, что именно поэтому многие спортсмены включают в свой план тренировок езду на велосипеде.