В США зафиксировали рекордное падение ВВП

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ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли Штатов.

В первом квартале года ВВП снизился на 5%. В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составлял 2,9%, во втором – 1,5%, в третьем – 2,6%, в четвертом – 2,4%.

Падение ВВП страны во втором квартале стало максимальным за историю наблюдения ведомством с 1947 года. Предыдущий рекорд зарегистрировали в первом квартале 1958 года, когда показатель снизился на 10%. Самое сильное годовое снижение отмечено в 1932 году – на 12,9%. Такая статистика ведется ведомством с 1930 года.

Владимир Путин ранее заявил, что глубина вызванного пандемией кризиса в России оказалась серьезной. По словам президента, в апреле ВВП РФ сократился на 12%, в мае – на 10,9%.

Ожидается, что в этом году ВВП снизится на 4–6%. В 2021–2022 годах же продолжится восстановительный рост экономики, сообщили в ЦБ РФ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что пик годовой инфляции в стране ожидается летом, без проведения мягкой денежно-кредитной политики инфляция в РФ может быть ниже 4% в 2021 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал другие страны сохранять открытый характер мировой экономики. Он считает, что в условиях пандемии необходимо прежде всего обратить внимание на безработицу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что сложившаяся в мире ситуация стала причиной отсутствия в национальных задачах цели о попадании в топ-5 экономик мира.