Мишустин призвал к сохранению открытого характера мировой экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал другие страны сохранять открытый характер мировой экономики.
Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса необходимо в первую очередь обратить внимание на безработицу. В качестве ключевого приоритета данный вопрос обозначил президент России Владимир Путин.
"Совместные усилия на этом важнейшем направлении требуют открытого характера мировой экономики, отказа от односторонних ограничительных и протекционистских мер, широкого применения цифровых технологий и гибкого использования возможностей трудовой миграции", – заявил Мишустин на Дне мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда.
Он добавил, что достижения в данной сфере оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса. Мишустин подчеркнул, что это вызов, который требует убедительного ответа.
Он подчеркнул, что совместные меры позволят гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда. Мишустин добавил, что это поспособствует восстановлению рабочих мест. Таким образом можно будет вернуть достижения в сфере труда, которые были наработаны в течение последних десятилетий.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с конца марта было уволено более 3,7 миллиона человек. Он отметил, что 25% безработных лишились работы во время пандемии коронавируса.
23 июня в ходе телеобращения к россиянам президент Путин отметил, что меры по поддержке тех, кто остался без работы, продолжат действовать до конца лета. В частности, семьи, где оба родителя потеряли работу, будут получать повышенное пособие по безработице, а также дополнительно по 3 тысячи рублей на ребенка.
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