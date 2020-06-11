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Общество

18:59

Размер минимального пособия по безработице за май – июль увеличили

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране увеличивается минимальное пособие по безработице. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснили в пресс-службе кабинета министров, данное решение касается только периода с мая по июль. Размер выплаты составит 4,5 тысячи рублей.

Согласно тому же постановлению, прописывается условие для пособия индивидуальным предпринимателям, которым пришлось остановить работу после 1 марта. Для этой категории граждан обеспечат выплаты в максимальном размере – 12 тысяч 130 рублей.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое – до 6 тысяч 752 рублей. Ранее эта выплата составляла от 1,5 до 3 тысяч рублей.

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