Путин сравнил рост безработицы в России с другими странами

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ситуация с безработицей в РФ лучше, чем в других странах, считает Владимир Путин. В то же время президент призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.
"Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица поднялась на 11–16%", – цитирует его ТАСС.
На совещании по поддержке экономики и социальной сферы глава государства напомнил, что до начала пандемии коронавируса уровень безработицы в стране составлял порядка 4,5%, сейчас – в районе 6%.
Ранее стало известно, что Россия наряду с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42-х стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии коронавируса. Глава IEP Стив Киллелеа считает, что глобальное восстановление после COVID наступит через пять лет после завершения эпидемии.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что план восстановления экономики в России обойдется приблизительно в пять триллионов рублей. По его словам, основные цели – преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП. Это позволит стабильно наращивать реальные доходы россиян, добавил Мишустин. Российский лидер поручил начать реализацию плана с июля.
На начало июня, по утверждению главы министерства труда и социальной защиты Антона Котякова, безработными признаны свыше двух миллионов россиян. Он уточнил, что россияне, которые потеряли работу после 1 марта, получают пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей на три месяца. За выплатой обратилось почти 450 тысяч граждан.
Глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство планирует выделить порядка 17 миллиардов рублей на уравнивание пособия по безработице для ИП. Он пояснил, что продление выплат пособий по безработице для граждан, утративших право на выплаты из-за истечения срока, и увеличение минимальной суммы пособий по безработице обойдутся государству в 19 миллиардов рублей.
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