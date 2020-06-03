Безработными признаны 2,2 млн россиян – Минтруд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков сообщил, что в настоящий момент безработными признано свыше двух миллионов россиян. Об этом он рассказал во время заседания общественного совета при министерстве, передает РИА Новости.

"У нас на сегодняшний день уже 2,2 миллиона человек признаны безработными и стоят на учете", – заявил Котяков.

Котяков добавил, что россияне, которые потеряли работу после 1 марта, получают пособие по безработице в максимальном размере. Оно составляет 12 130 рублей на три месяца. За данной выплатой обратилось почти 450 тысяч граждан.

Ранее глава министерства финансов России Антон Силуанов сказал, что ведомство планирует выделить порядка 17 миллиардов рублей на уравнивание пособия по безработице для ИП. Он уточнил, что продление на три месяца выплат пособий по безработице для граждан, которые утратили право на получение выплат из-за истечения установленного срока, и увеличение минимальной суммы пособий по безработице обойдутся государству в 19 миллиардов рублей.

До этого президент РФ Владимир Путин объявил, что потерявшие работу до 1 марта россияне получат ежемесячные пособия на каждого ребенка. Так, 27 мая Котяков отмечал, что свыше 140 тысяч безработных получает эту доплату почти на 230 тысяч детей.