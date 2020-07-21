В Кремле прокомментировали экономические цели РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие попадания в топ-5 экономик мира в национальных задачах вызвано сложившейся в мире ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости.
"Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки", – заявил представитель Кремля.
Также Песков заявил, что перенос на шесть лет целей о повышении продолжительности жизни и снижении уровня бедности в два раза вызван той же причиной. По словам пресс-секретаря главы государства, экономические сложности спровоцируют замедление развития и в других странах мира.
Ранее в июле президент России Владимир Путин сообщил, что пандемия коронавируса серьезно сказалась на российской экономике. Он отметил, что последствия кризиса оказались ощутимыми для граждан страны.
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