В Кремле прокомментировали экономические цели РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие попадания в топ-5 экономик мира в национальных задачах вызвано сложившейся в мире ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки", – заявил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что перенос на шесть лет целей о повышении продолжительности жизни и снижении уровня бедности в два раза вызван той же причиной. По словам пресс-секретаря главы государства, экономические сложности спровоцируют замедление развития и в других странах мира.

Ранее в июле президент России Владимир Путин сообщил, что пандемия коронавируса серьезно сказалась на российской экономике. Он отметил, что последствия кризиса оказались ощутимыми для граждан страны.

