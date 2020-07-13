Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

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Россия в короткие сроки отработала новые механизмы поддержки граждан и бизнеса в непростой эпидемиологической ситуации, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в нем принял Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам президента, драматического роста безработицы, как в некоторых других странах, допущено не было. Он пояснил, что это говорит о наличии резерва для еще более эффективных действий. Глава государства добавил, что долгосрочные ориентиры по развитию страны остаются неизменными, но нужно учитывать новые факторы, связанные с эпидемией.

Путин подчеркивал, что в России достойно ответить на вызов пандемии позволило общенациональное единение. Президент сказал, что безопасность, здоровье граждан являлись главными приоритетами для властей, принимавших решения.

Он обозначил несколько ключевых направлений, одно из главных – развитие и укрепление системы здравоохранения.

"Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено, – мы об этом много говорили, и план есть соответствующий на этот счет, – мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной эффективно реагировать на любые вызовы", – подчеркнул Путин.

Он упомянул вопросы о создании возможностей для самореализации людей, развития талантов детей и молодежи. Президент обратил внимание на задачи, посвященные формированию комфортной и безопасной среды для жизни россиян.

Важным для руководителей регионов должно быть улучшение условий труда в городах и населенных пунктах, в сельских территориях страны, уточнил Путин. Кроме того, речь шла о решении жилищных проблем и укреплении инфраструктуры.

Российский лидер заявил, что нужно продолжать улучшать деловой климат, чтобы стимулировать появление новых инвестиционных проектов, прежде всего в области импортозамещения. Помимо этого, в приоритете – внедрение новых технологических решений.

Глава государства поручил администрации и правительству подготовить проект указа о целях национального развития на период до 2030 года.